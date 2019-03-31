Выборы-2019. Полиция даст оценку действиям Ляшко на участке - МВД

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Советник главы МВД напомнил, что закон запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования

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Правоохранители изучат действия кандидата в президенты Олега Ляшко, который сегодня во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень, и дадут им правовую оценку. Об этом советник главы МВД Иван Варченко рассказал на брифинге сегодня, 31 марта.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что так же может квалифицироваться как действие, имеющее признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования”, - сказал он.

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Варченко напомнил, что закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, уточнив, что не имеет в виду кабинку.

Ляшко показал свой бюллетень в присутствии телекамер.

Согласно статья 159 (нарушение тайны голосования) УК, умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, проявившееся в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Теги: олег ляшко, выборы, Нацполиция
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