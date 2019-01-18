"Выбросили, как тряпку": депортированная Бойко жалуется на Россию

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Депортированная из РФ пропагандистка посетовала на то, что Россия "своих не бросает - она их выплевывает"

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Депортированная из России и арестованная в Украине пропагандистка Елена Бойко, которая публично поддерживала в эфирах российских телеканалов террористические организации ЛНР/ДНР, пожаловалась на то, что ее "выкинули, как грязную ненужную тряпку". Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.

"Это огромный удар по имиджу России. Потому что Россия и правда своих не бросает - она их выплевывает", - говорит Бойко.

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По ее словам, это "далеко не первый и не последний случай". К тому же, считает она, подобный прецедент может "открыть ворота для таких же судебных решений, которые будут происходить регулярно". 

На вопрос Казанского, правда ли, что таким образом в России показывают, как исполняется решение о предоставлении гражданства бежавшим украинцам, Бойко ответила, что "беженцам стоит скорее удирать из РФ", потому что "президент поручил одно, а исполнители саботируют его решения и уничтожают имидж России".

"Меня выкинули, как грязную ненужную тряпку; я советую всем разбегаться оттуда, пока не поздно", - говорит она.

16 января появилась информация о депортации из РФ пропагандистки Елены Бойко, которая в эфирах российских телеканалов публично поддерживала террористические ЛДНР.

На следующий день ее арестовала СБУ.

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Теги: журналист, депортация, елена бойко
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