Украинские защитники ликвидировали танковый экипаж российских оккупационных войск. Видео успешной работы показала Бригада быстрого реагирования Нацгвардии.
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"Российские захватчики планировали выдвинуться на задачу, вместо этого отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро", – сказано в сообщении.
На опубликованных кадрах танковый экипаж российских войск шел к своей технике, но не дошел.
- По данным Генштаба, сейчас командование армии РФ усиливает ударный потенциал своих оккупационных войск за счет расконсервированного вооружения и техники по всей территории страны-агрессора.
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