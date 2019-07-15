Выживший боец рассказал об обстреле КрАЗа под Гранитным: видео

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На выходных появилась информация о том, что военный скончался в Днепропетровской больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой

Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ военнослужащий Сергей Булгаков рассказал, как это случилось и при чем здесь глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Соответствующий сюжет вышел на 5 канале.

На выходных в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.

Боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

"По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск", - рассказал боец.

По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.

"Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования", - сказал боец.

10 июля автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил попал под обстрел из ПТРК. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. По данным Newsroom, под обстрел попало также авто Кириленко. Журналисты сообщают, что он якобы без согласования с командованием ООС отправился "осматривать просторы вселенной".

В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что Кириленко не согласовывал с ними поездку.

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Теги: гранитное, Павел Кириленко, сергей булгаков
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