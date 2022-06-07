Украинский боец Сил специальных операций уничтожил российскую БМП-2 из ручного противотанкового гранатомета. Видео с боем от первого лица опубликовало командование ССО.

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Отмечается, что российскую БМП-2 операторы ССО выявили во время проведения спецразведки. Они решили не терять времени и уничтожить вражескую бронемашину – выстрел из РПГ был нанесен практически в упор.

Ранее 128-я горно-штурмовая Закарпатская бригада показала видео, как сбила российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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Марк Сировой

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