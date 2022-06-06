Национальная гвардия показала в YouTube, как ее боец с позывным "Халк" поочередно уничтожает боевые машины армии России в колонне где-то на Донбассе.
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Ликвидация российской бронетехники происходит из противотанкового комплекса "Корсар".
"Работа" велась с расстояния 2,5 км.
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Военный репортер Роман Бочкала показал еще одно похожее видео:
- Разведка сообщила, что в Северодонецке у РФ десятикратное преимущество в артиллерии.
- 6 июня утром глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что "ситуация для нас снова ухудшилась".
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