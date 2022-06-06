Национальная гвардия показала в YouTube, как ее боец с позывным "Халк" поочередно уничтожает боевые машины армии России в колонне где-то на Донбассе.

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Ликвидация российской бронетехники происходит из противотанкового комплекса "Корсар".

"Работа" велась с расстояния 2,5 км.

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Военный репортер Роман Бочкала показал еще одно похожее видео:

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Евгений Пилипенко

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