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"Халк" разбил колонну российской бронетехники: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 17:08
Скриншот
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

Национальная гвардия показала в YouTube, как ее боец с позывным "Халк" поочередно уничтожает боевые машины армии России в колонне где-то на Донбассе.

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Ликвидация российской бронетехники происходит из противотанкового комплекса "Корсар".

"Работа" велась с расстояния 2,5 км.

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Военный репортер Роман Бочкала показал еще одно похожее видео:

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Евгений Пилипенко
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война нацгвардия бмп птрк халк корсар
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