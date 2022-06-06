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Украина попросила Болгарию дать РСЗО и гаубицы

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 12:38
Украина попросила Болгарию дать РСЗО и гаубицы - Фото
Виталий Москаленко ( Фото: посольство Украины в Болгарии)

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия. Речь о гаубицах и ракетных системах залпового огня советского образца.  Об этом он заявил в эфире телеканала bTV.

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"Нам нужно оружие, речь идет о гаубицах и ракетных системах – старом советском оружии, с которым мы справимся", – сказал Москаленко.

Москаленко уточнил, что отправил запрос в ведомство в пятницу, но ответа пока не получил и ожидает его. По его словам, аналогичную ноту он отправит в другие ведомства, в частности, в Минобороны.

Посол также подтвердил, что 80 украинских танков в Болгарии будут отремонтированы.

  • 28 апреля премьер-министра Кирилл Петков заявил, что Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники. 
  • Болгария остается одной из самой "пророссийской" по общественным настроениям в  Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.

Читайте также: Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос

Наталия Фреик
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пророссийские взгляды вооружиение война болгария
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