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"Як козаки рашистів ганяли". Три видео от ВСУ с войны против России видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 12:08
ничтоженная техника российских оккупантов (фото - 93 бригада)
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30 отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского выложила подборку эпизодов артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов.

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На кадрах захватчики поодиночке и малыми группами пытаются укрыться от "прилетов".

На втором видео 45 отдельная артиллерийская бригада также показала нанесение огневого поражения по оккупантам:

"Будни гармашей. Крошим орков на удобрения. На видео – хронология взаимодействия аэроразведчиков с артиллеристами бригады. Они летают – мы уничтожаем", – объяснили военные происходящее на видео.

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28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода выложила ролик с уничтожением БМП-3 армии России с полным боекомплектом "где-то на юге Украины":

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Евгений Пилипенко
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