"За мир, чтобы не было войны": Бойко проголосовал - видео

Кандидат в президенты от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко проголосовал на выборах в президенты.

"Сегодня я призываю всех граждан не быть безразличными, прийти на избирательные участки, проголосовать по совести и не дать никому возможности украсть ваши голоса. Я проголосовал за мир, за то, чтобы не было войны", - написал Бойко в Facebook.

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До этого проголосовали топ-кандидаты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой проголосовал на выборах: "За мир и победу".