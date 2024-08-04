С начала полномасштабной войны Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили тысячи воздушных целей россиян. Об этом в День ВС ВСУ сообщил командующий Николай Олещук.

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"За два с половиной года ВС уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников", – заявил он.

Олещук отметил, что за время войны украинские пилоты совершили более 20 000 боевых вылетов.

"Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины ВС проявили мужество, героизм, профессионализм и изобретательность", — написал командующий ВС.

Он сообщил, что за время войны государственные награды получили 4475 военнослужащих ВС. Кроме того, 47 из них стали Героями Украины, 25 – посмертно.

Каждый год в первое воскресенье августа отмечается День ВС ВСУ. В этом году – 20-летие образования современных Воздушных сил Украины.

По данным Генштаба, по состоянию на 4 августа ВСУ уничтожили 363 самолета, 326 вертолетов и 2412 крылатых ракет россиян.

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