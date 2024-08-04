Від початку повномасштабної війни Повітряні сили Збройних Сил України знищили тисячі повітряних цілей росіян. Про це у День ПС ЗСУ повідомив командувач Микола Олещук.

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"За два з половиною роки ПС знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників", – заявив він.

Олещук зазначив, що за час великої війни українські пілоти здійснили понад 20 000 бойових вильотів.

"Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни ПС проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість", – написав командувач ПС.

Він повідомив, що за час великої війни державні нагороди отримали 4475 військовослужбовців ПС. Окрім того, 47 з них стали Героями України, 25 – посмертно.

Щороку у першу неділю серпня відзначається День ПС ЗСУ. Цьогоріч – 20-річчя утворення сучасних Повітряних сил України.

За даними Генштабу, станом на 4 серпня ЗСУ знищили 363 літаки, 326 гелікоптерів та 2412 крилатих ракет росіян.

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