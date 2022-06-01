Российские войска "ровняют с землей" украинские населенные пункты, которые им не удается взять боем. Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

СБУ обнародовала запись разговора оккупанта РФ с женой, в котором он рассказал о тактике российских войск – ровнять населенный пункт с землей по приказу комбрига. Осторожно, в записи много ненормативной лексики.

"Комбриг приезжает: вы что, ох**ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще по***! Откат полтора километра и залп со всех орудий! И все, просто сравняли с землей… Трупы до сих пор в этой деревне жгут. И укропов, и мирных, всех подряд", – рассказал россиянин, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

25 мая спикер Минобороны Александр Мотузяник говорил, что войска РФ после провала "первого этапа" полномасштабного вторжения изменили тактику ведения боевых действий. Теперь они действуют не так "резко", но тактика "выжженной земли" осталась для них неизменной.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр рассказала о "почерке" боевых действий россиян – они предпочитают полностью уничтожать города, так как в уличных боях проигрывают и потому пытаются их избегать.

Читайте также: "Чуть не перестрелялись все". Генералы гонят россиян в атаку угрозами расстрела: перехват

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.