"Залужный прав". Кто заменит США и поможет Украине — Климкин объясняет
- Залужный предлагает балансировать: согласится ли Климкин?
- Упадок Pax Americana: что дальше?
- Евросоюз должен измениться: как ЕС адаптироваться к новой реальности?
- Кто заменит США: Китай, Турция, Европа?
- Китай изменил позицию по отношению к Украине?
Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.
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