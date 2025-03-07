Залужный предлагает балансировать: согласится ли Климкин?

Упадок Pax Americana: что дальше?

Евросоюз должен измениться: как ЕС адаптироваться к новой реальности?

Кто заменит США: Китай, Турция, Европа?

Китай изменил позицию по отношению к Украине?

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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