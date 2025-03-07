"Залужний має рацію". Хто замінить США та допоможе Україні — Клімкін пояснює
- Залужний пропонує балансувати: чи погодиться Клімкін?
- Занепад Pax Americana: що далі?
- Євросоюз має змінитись: як ЄС адаптуватися до нової реальності?
- Хто замінить США: Китай, Туреччина, Європа?
- Китай змінив позицію щодо України?
Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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