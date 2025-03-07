Залужний пропонує балансувати: чи погодиться Клімкін?

Занепад Pax Americana: що далі?

Євросоюз має змінитись: як ЄС адаптуватися до нової реальності?

Хто замінить США: Китай, Туреччина, Європа?

Китай змінив позицію щодо України?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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