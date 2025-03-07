  • Залужний пропонує балансувати: чи погодиться Клімкін?
  • Занепад Pax Americana: що далі?  
  • Євросоюз має змінитись: як ЄС адаптуватися до нової реальності? 
  • Хто замінить США: Китай, Туреччина, Європа? 
  •  Китай змінив позицію щодо України?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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Павло КлімкінКлімкін пояснює