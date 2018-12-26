Заседание СНБО о военном положении в Украине: трансляция

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Заседание проходит под председательством верховного главнокомандующего - президента Петра Порошенко

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Сегодня, 26 декабря, в 14:00 заканчивается действие режима "мягкого" военного положения, которое было введено в десяти областях Украины на 30 суток - с середины дня 26 ноября.

Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Украинская армия провела масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

По этому поводу сегодня проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны, в котором принимает участие президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Минобороны Степан Полторак, а также руководство других ведомств.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву.

Реагируя на эту атаку и на усиление войск РФ на границе с Украиной, власти ввели "мягкое" военное положение в 10 областях страны.

Читайте также: Турчинов: После отмены военного положения ограничения для россиян могут остаться

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Теги: петр порошенко, александр турчинов, война в донбассе, снбо, заседание, трансляция, черное море, азовское море, керченский пролив, военное положение, окончание срока
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