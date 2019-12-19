Зеленский и дети позвонили Богдану, Гончаруку и Баканову: видео

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Президент в честь Дня святого Николая пригласил к себе в офис детей, потерявших родителей в войне на Донбассе

Сегодня, 19 декабря, президент Владимир Зеленский в честь Дня святого Николая пригласил в свой офис Артема Кирилюка и Никиту Баула, родители которых погибли на войне на Донбассе, и предложил им позвонить по телефону главе Офиса президента Андрею Богдану, главе правительства Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову. Об этом сообщается в Facebook Зеленского и Telegram-канале ОП.

Мальчики спросили у Богдана, как дела в Украине, у Гончарова – когда появятся нормальные дороги, а у Баканова - когда исчезнет коррупция.

Богдан ответил – "дуже добре", Гончарук коротко пересказал план правительства, а Баканов объяснил, что каждый должен сначала сам перестать поощрять коррупцию.

Президент все свел к шуткам.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан, день святого николая, Иван Баканов, алексей гончарук
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