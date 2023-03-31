Президент Владимир Зеленский, президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении приняли участие в траурных мероприятиях в Буче, приуроченных к освобождению от российской армии территорий Киевской области.
Кроме Зеленского, в церемонии приняли участие президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Словении Роберт Голоб.
"Буча стала тем самым городом, увидев который после его освобождения мир изменился, по-настоящему проснулся. На его освобожденных улицах мир увидел неприкрытое зло, увидел то, что Кремль хотел принести и на другие улицы Украины и мира, которые хотели бы захватить российские оккупанты", – сказал Зеленский.
Зеленский также вручил руководству Бучи почетный знак "город-герой Украины".
Сегодня сообщалось, что в Киев к годовщине освобождения Бучи от российской оккупации приехали премьер-министры Хорватии, Словении и Словакии.
- 3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- После освобождения на улицах Бучи нашли тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям.
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