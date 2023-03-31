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Зеленский и лидеры четырех стран на церемонии к годовщине деоккупации Бучи – видео видео

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31.03.2023, 14:23
Фото - скриншот из видео
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Президент Владимир Зеленский, президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении приняли участие в траурных мероприятиях в Буче, приуроченных к освобождению от российской армии территорий Киевской области.

 Кроме Зеленского, в церемонии приняли участие президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

"Буча стала тем самым городом, увидев который после его освобождения мир изменился, по-настоящему проснулся. На его освобожденных улицах мир увидел неприкрытое зло, увидел то, что Кремль хотел принести и на другие улицы Украины и мира, которые хотели бы захватить российские оккупанты", – сказал Зеленский.  

Зеленский также вручил руководству Бучи почетный знак "город-герой Украины".

Сегодня сообщалось, что в Киев к годовщине освобождения Бучи от российской оккупации приехали премьер-министры Хорватии, Словении и Словакии. 

Сергій Бережний
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Владимир Зеленскийвойнабучамайя сандугород-герой
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