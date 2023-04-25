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Зеленский: Мир видит, как РФ бьет ракетами по музеям, а управляемыми бомбами – по церквям видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 22:55
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Каждое новое проявление российского террора и каждый день агрессии – дополнительные аргументы, что итоги вторжения должны быть подведены в трибунале по осуждению рашизма. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский

Президент напомнил, что сегодня Россия убила людей ракетным ударом по краеведческому музею в Купянске, а в Херсонской области – управляемой авиабомбой уничтожила православную церковь.

Зеленский подчеркнул: мир знает, что Россию можно остановить – силой украинских воинов, силой права и совместной работой ради справедливости, и что российское вторжение должно закончиться "новым Нюрнбергом" для тех, кто уничтожает ракетами музеи, а управляемыми бомбами – церкви. 

Президент также сказал, что сегодняшнее похищение в Крыму крымскотатарского активиста Абдурешита Джеппарова, – лишь один из тысяч и тысяч примеров того, как оккупанты обращаются с людьми на захваченных ими территориях Украины. 

"Никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности, пока агрессор не разбит. Это то, что доказывает каждый день в Украине: все, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. Это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь это мир знает", – сказал Зеленский.

"Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш мира как такового", – утверждает президент.

Читайте также: В Конгресс США внесли проект резолюции о победе Украины и ответственности РФ за агрессию

Сергій Бережний
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Владимир Зеленскийвидеобращение
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