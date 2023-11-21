В День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования четырем бригадам, вручил награды и ордена, а также ленты почетного знака отличия "За мужество и отвагу" и боевые флаги. Об этом верховный главнокомандующий сообщил в соцсетях.

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"И в 14-м году, и после 24 февраля воины Десантно-штурмовых войск – среди самых боеспособных и результативных в Силах обороны. <...> Сегодня, в День ДШВ, это особая честь для меня – вручить воинам-десантникам – солдатам, сержантам, офицерам – государственные награды, а боевым частям – боевые знамена, почетные наименования и отличия", – заявил президент.

→ 80 отдельная десантно-штурмовая бригада получила почетное наименование "Галицкая";

→ 81 отдельная аэромобильная бригада – "Слобожанская";

→ 95 отдельная десантно-штурмовая бригада – "Полесская";

→ 79 отдельная десантно-штурмовая бригада – "Таврическая".

Также Зеленский вручил боевые флаги 82 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 148 отдельной артиллерийской бригаде ДШВ и 135 отдельному батальону управления Командования Десантно-штурмовых войск.

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