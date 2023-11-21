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Зеленський присвоїв чотирьом бригадам ЗСУ почесні найменування – фото, відео видео

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21.11.2023, 21:35
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На День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування чотирьом бригадам, вручив нагороди та ордени, а також стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу" та бойові прапори. Про це верховний головнокомандувач повідомив у соцмережах.

"І в 14-му році, і після 24 лютого воїни Десантно-штурмових військ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони. <...> Сьогодні, у День ДШВ, це особлива честь для мене – вручити воїнам-десантникам – солдатам, сержантам, офіцерам – державні нагороди, а бойовим частинам – бойові прапори, почесні найменування та відзнаки", – заявив президент.

→ 80 окрема десантно-штурмова бригада отримала почесне найменування "Галицька";

→ 81 окрема аеромобільна бригада – "Слобожанська";

→ 95 окрема десантно-штурмова бригада – "Поліська";

→ 79 окрема десантно-штурмова бригада – "Таврійська".

Також Зеленський вручив бойові прапори 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, 148 окремій артилерійській бригаді ДШВ та 135 окремому батальйону управління Командування Десантно-штурмових військ.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

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Мілана Головань
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