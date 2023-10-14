Російські окупанти "добивають" своїх поранених солдатів на полі бою. Про це заявили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ й оприлюднили відео.

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У ДШВ вирішили розвінчати міф про те, що росіяни "своих не бросают", і опублікували відео, на якому загарбник застрілює пораненого окупанта, що лежить на землі, забирає його речі та повертається до інших своїх "побратимів".

"Окупанти своїх не кидають, вони підступно добивають поранених! Справжнє обличчя армії недоімперії у відео", – зазначили у ДШВ.

Десантники не уточнили, коли й на якому відтинку фронту було зняте відео.

Наразі в Україні перебувають 430 000 окупантів. Це на 100 000 більше, ніж влітку 2022 року.

Армія РФ останнього тижня активізувала атаки в районі Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська.

У ЗСУ повідомили, що на всьому Таврійському напрямку в особовому складі ворога цифри втрат збільшуються щодоби. Натомість кількість озброєння і військової техніки, яку ворог кидає в атаки, є вже значно меншою.

Останніми днями Сили оборони знищують приблизно по 1000 окупантів на добу.

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