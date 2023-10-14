Российские оккупанты "добивают" своих раненых солдат на поле боя. Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и обнародовали видео.

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В ДШВ решили развенчать миф о том, что россияне "своих не бросают", и опубликовали видео, на котором захватчик застреливает лежащего на земле раненого оккупанта, забирает его вещи и возвращается к другим своим "побратимам".

"Оккупанты своих не бросают, они коварно добивают раненых! Настоящее лицо армии недоимперии в видео", – отметили в ДШВ.

Десантники не уточнили, когда и на каком отрезке фронта было снято видео.

Сейчас в Украине находятся 430 000 оккупантов. Это на 100 000 больше, чем летом 2022 года.

Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, Марьинки и Купянска.

В ВСУ сообщили, что по всему Таврическому направлению в личном составе врага цифры потерь увеличиваются с каждыми сутками. При этом количество вооружения и военной техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

В последние дни Силы обороны уничтожают примерно по 1000 оккупантов в сутки.

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