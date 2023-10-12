Авдеевское направление. Появилось видео горящей техники РФ во время атаки на Первомайское

В сети появилось видео поражения большого количества российской военной техники на Авдеевском направлении. По данным OSINT-аналитиков DeepState, это кадры отражения атаки РФ из Песок на Первомайское.

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Неизвестно, когда именно было снято видео. Вероятно, 10-12 октября.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении Силы обороны отбили семь атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак – недалеко от Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

В последние дни оккупанты резко активизировались на Авдеевском направлении. Они пытаются пробить оборону ВСУ массированными штурмами, используя как пехоту, так и тяжелую технику.

Сейчас на территории Украины находятся 430 000 оккупантов, сообщили в ГУР. Это на 100 000 больше, чем летом 2022-го.

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