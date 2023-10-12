Авдіївський напрямок. З'явилось відео розбитої колони армії Росії під час атаки на Первомайське

У мережі з’явилось відео ураження великої кількості російської військової техніки на Авдіївському напрямку. За даними OSINT-аналітиків DeepState, це кадри відбиття атаки РФ із Пісок на Первомайське.

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Невідомо, коли саме було зняте відео. Ймовірно, 10-12 жовтня.

У сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак – неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Протягом останніх днів окупанти різко активізувалися на Авдіївському напрямку. Вони намагаються пробити оборону ЗСУ масованими штурмами, використовуючи як піхоту, так і важку техніку.

Наразі на території України перебувають 430 000 окупантів, повідомили в ГУР. Це на 100 000 більше проти літа 2022-го.

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