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Авдіївський напрямок. З'явилось відео розбитої колони армії Росії під час атаки на Первомайське видео

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 22:00
Відео: DeepState
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У мережі з’явилось відео ураження великої кількості російської військової техніки на Авдіївському напрямку. За даними OSINT-аналітиків DeepState, це кадри відбиття атаки РФ із Пісок на Первомайське.

Невідомо, коли саме було зняте відео. Ймовірно, 10-12 жовтня.

Авдіївський напрямок. З'явилось відео розбитої колони армії Росії під час атаки на Первомайське

У сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак – неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

  • Протягом останніх днів окупанти різко активізувалися на Авдіївському напрямку. Вони намагаються пробити оборону ЗСУ масованими штурмами, використовуючи як піхоту, так і важку техніку.
  • Наразі на території України перебувають 430 000 окупантів, повідомили в ГУР. Це на 100 000 більше проти літа 2022-го.

Дивіться також: Авдіївка. ССО знищили п'ять танків, "Тигр" та десятки окупантів – відео

Оксана Житнюк
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війнаПіскивтратипервомайське
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