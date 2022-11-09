В информационном пространстве сейчас наблюдается некоторое уменьшение количества новостей с фронта по сравнению с началом осени, но это не значит, что уменьшилась интенсивность боев. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – в Донецкой области. Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился – так же выйти на админграницу Донетчины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие не сдают ни сантиметра земли.

По словам Зеленского, у Украины есть четкое понимание, что в планах у врага по Херсону, "поэтому действуем соответственно".

"Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал оккупантов удерживать в оккупации юг нашей страны", – сказал президент.

На востоке, отметил Зеленский, украинская армия шаг за шагом движется к возвращению государственного флага во все города и громады, а также активно укрепляется граница.

Также Зеленский сообщил, что продолжаются ремонтные работы на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов.

"Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие – это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как разные предыдущие", – заявил президент.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ближайшие цели российских оккупантов, которые они пытаются достичь, сосредоточены на востоке Украины.

Маляр заявила, что у российских оккупантов есть несколько планов действий по Херсону – действия РФ на юге будут зависеть от успехов россиян на востоке.

Оксана Житнюк

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