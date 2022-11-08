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Маляр: У оккупантов есть несколько планов действий по Херсону, отступление — один из них

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 17:41
Маляр: У оккупантов есть несколько планов действий по Херсону, отступление — один из них - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

У российских оккупантов есть несколько планов действий по Херсону. Их действия в Херсонской области будут зависеть от успехов на востоке. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Здесь важно объективно подходить к ситуации, потому что враг пытается ввести нас в заблуждение... Мы фиксируем признаки того, что враг в перспективе может покидать определенные территории, и у них есть это в планах. С другой стороны, одновременно мы имеем признаки того, что враг пытается укрепиться на временно оккупированных территориях", – сказала Маляр.

Это, по ее словам, свидетельствует о том, что у врага есть несколько планов, "и некорректно говорить, что будет именно так". Оккупанты ориентируются по ситуации, у них в запасе есть разные варианты, подчеркнула Маляр, и отступление из Херсона — это один из таких вариантов.

Маляр сказала, что во многом действия врага в Херсонской области будут зависеть от их успеха на Донбассе, потому что захват Донецкой области для них главная цель сейчас.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Вадим Ребрина
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война Херсон Анна Маляр
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