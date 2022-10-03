Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины в понедельник, 3 октября, освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов на разных участках фронта.

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"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях", – заявил он во время вечернего обращения.

Названия этих населенных пунктов Зеленский не сообщил.

По словам президента, на фронте продолжаются жесткие боевые действия, но их перспектива одна: "Все больше оккупантов пытаются сбежать, все больше потерь несет вражеская армия, все сильнее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины".

Зеленский заявил, что на фронте уже появились мобилизованные за последнюю неделю российские военные.

"Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кого забрали просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет никакого опыта, чтобы воевать на такой войне. Но российскому командованию просто нужны какие-то люди – любые, – чтобы поставить их на место погибших. А когда и эти новые погибнут, пришлют еще людей. Так воюет Россия. Так она и проиграет", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не признает вымышленные Россией границы и собирается освободить всю оккупированную территорию с Крымом включительно.

Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.

Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.

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Андрій Водяний

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