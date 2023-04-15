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Зеленский о новых санкциях: Там спортсмены и IT-компании, разделяющие вину за террор РФ видео

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15.04.2023, 21:41
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние указы о введении санкций против ряда физических и юридических лиц РФ. В вечернем видеообращении он подчеркнул, что речь идет о спортсменах РФ, IT-компаниях и прочих, кто разделяет ответственность за российский террор против Украины.

"Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами. Отдельный перечень – это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все украинские санкции синхронизируются с глобальными санкциями, и это "неизбежный процесс".

"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии", – заявил Зеленский.

  • Сегодня Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ, Яндекса, Рамблера, десятков физических лиц и сотен российских компаний. Под санкции попала Ксения Шойгу – дочь главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она является президентом федерации триатлона РФ. Также под санкциями оказались гимнастка Светлана Хоркина, игрок клуба ЦСКА Игорь Акинфеев и другие.
Оксана Житнюк
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