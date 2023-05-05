Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление украинских войск оружием на земле, на суше и в море. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, подводя итоги своего турне по разным странам.

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"Рад сказать, что по итогам встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием – на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление", – сказал президент, не вдаваясь в детали.

Он также сообщил о прогрессе относительно будущего вступления Украины в НАТО и Евросоюз и будущего привлечения к ответственности России за агрессию против Украины.

"Выстоять, победить и наказать врага – это наша общая задача. В единстве, каждый день делая Украину сильнее, ежедневно добавляя нашему государству новые возможности, дойдем до победы", – заявил Зеленский.

Вчера в Нидерландах Зеленский выступил с небольшой речью на фоне ЗРК Patriot, которые оттуда будут отправлены в Украину.

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Оксана Житнюк

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