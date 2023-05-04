Зеленский в Нидерландах посмотрел на ЗРК Patriot. Они уже отправляются в Украину – фото

Президент Владимир Зеленский увидел военную технику, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые из Нидерландов отправятся в Украину. Фото в Facebook опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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Он напомнил, что украинские воины уже завершили обучение на нидерландской технике.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, завершившим необходимые тренировки", – написал он.

На фото изображены ЗРК Patriot, бронемашины и артиллерия.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию в радиусе около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

20 января 2023 года Амстердам обещал два ЗРК Patriot для ВСУ.

19 апреля министр обороны Резников официально подтвердил, что ЗРК Patriot прибыли в Украину.

21 апреля командующий ВС Олещук сообщил, что в Украину прибыли первые такие ЗРК, и пообещал больше новостей о них.

27 апреля он заявил, что второй дивизион Patriot уже заступил на боевое дежурство.

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Мілана Головань

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