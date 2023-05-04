UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Коленки будут трястись". Patriot будут влиять на российских пилотов, но нужно больше – ВС

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 17:40
ЗРК Patriot Фото: Twitter Алексея Резникова)

Американские дальнобойные системы ПВО будут иметь психологический эффект на российских пилотов по некоторым направлениям. Об этом для You Tube-канала LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что ставить Patriot где-то на границе нельзя, потому что он будет находиться в зоне поражения российской артиллерии. Поэтому комплекс нужно размещать в отдалении, но все равно он может стать действенным аргументом на определенных направлениях даже с моральной точки зрения.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", – сказал Игнат.

Однако линия столкновения очень протяженная, а Patriot надежно может действовать в радиусе 100-150+ км, отмечает пресс-секретарь ВС. Поэтому таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T надо бы больше.

Читайте также: Разбор | "Плохая новость для России". Украина получила комплексы Patriot: три сценария применения

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Patriot воздушные силы Юрий Игнат SAMP-T
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 