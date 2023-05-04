"Коленки будут трястись". Patriot будут влиять на российских пилотов, но нужно больше – ВС

Американские дальнобойные системы ПВО будут иметь психологический эффект на российских пилотов по некоторым направлениям. Об этом для You Tube-канала LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он подчеркнул, что ставить Patriot где-то на границе нельзя, потому что он будет находиться в зоне поражения российской артиллерии. Поэтому комплекс нужно размещать в отдалении, но все равно он может стать действенным аргументом на определенных направлениях даже с моральной точки зрения.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", – сказал Игнат.

Однако линия столкновения очень протяженная, а Patriot надежно может действовать в радиусе 100-150+ км, отмечает пресс-секретарь ВС. Поэтому таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T надо бы больше.

Пока известно, что в Украине заступили на боевое дежурство два дивизиона Patriot. На подходе – SAMP-T.

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Марко Сировой

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