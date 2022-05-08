8 мая, в день памяти о жертвах Второй мировой войны, символично вспомнить, что нельзя вновь допустить господство преступного режима. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров G7. Он заявил, что важно определить, что нужно сделать для остановки войны России против Украины.

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"Каждый день наши люди видят и гибнут от того, что должно было остаться в далеком прошлом. Что точно не должно было вернуться в Европу через 77 лет. Но, к сожалению, я констатирую: это вернулось. Поэтому вернулась и солидарность всего свободного мира", – подчеркнул он.

Зеленский сказал лидерам G7, что нужно Украине для победы над российской агрессией.

→ Оружие.

Президент отметил, что благодарен странам за поддержку. Но "как и во время Второй мировой войны, судьба свободы решается на поле боя", поэтому сейчас Украина нуждается в оружии – это "ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и другие вооружения, которые Украина ранее запрашивала у партнеров".

→ Санкции.

Украина всегда будет благодарна за беспрецедентные санкции в интересах мира, но война продолжается. Зеленский призвал реализовать разработанный специальной международной группой экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака План действий по усилению санкций против России. А также: никаких экспортно-импортных операций, нефтяное ембарго, санкционные списки чиновников и судей, визовые ограничения для граждан России.

→ Финансовая поддержка Украины и восстановление после войны.

Украине нужен свой план Маршалла. Сейчас страна нуждается в ежемесячной поддержке на уровне от $5 до $7 млрд. Зеленский призвал партнеров финансово поддержать Украину, взяв шефство над областями, которые разрушены российскими ракетными ударами. Президент также призвал страны G7 последовать примеру Великобритании и отменить пошлины и квоты в торговле.

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Яна Катасонова

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