Президент Владимир Зеленский в связи с событиями в России обратился к западным партнерам и россиянам. Он призвал мировых лидеров не молчать, потому что их действия сейчас "могут быть историческими".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Даем полный текст обращения президента.

"Сегодня день, когда точно не должно быть тишины. И нужно лидерство.

Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-либо предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием.

Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то ультиматумы, какую-то силу он пытался показать.

22-й год показал, что он перепутал – перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость, но они не могут обеспечить и процент необходимого контроля. И это они – реальная проблема.

За сутки они потеряли несколько своих городов-миллионников и показали всем русским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это там легко – захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием.

Сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого русского хаоса. Все действия лидеров сейчас могут быть историческими. Каждое слово журналистов – на вес золота. Следует четко называть источник проблемы. И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире подвергается иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль, то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса – еще более опасного.

Мы все знаем решение!

Первое: мир должен не бояться. Мы знаем, что нас защищает только наше единство.

Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. Именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны – это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире.

Украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты – это все, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории. И когда мы обращаемся за F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальную защиту. Это то, что нужно. Сейчас – время предоставить все необходимое для защиты оружие.

Второе: все должно быть настоящим. Пора всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и являются неспровоцированными. И все мы должны ориентироваться исключительно на наши общие приоритеты безопасности.

НАТО – это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят. Уже в июле на саммите в Вильнюсе – исторический шанс для настоящих решений без оглядки на Россию. Любой граничащий с Россией народ это реально поддерживает.

И третье.

Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией.

Что будем делать мы, украинцы?

А мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать, и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.

А что будете делать вы?

Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф.

А сейчас перейду на родной.

Спасибо нашим воинам! Спасибо всем, кто сейчас бьет оккупантов! Благодарю Воздушные силы за защиту нашего неба!", – сказал Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что глава террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин не принимает решения самостоятельно, у него есть сообщники в Кремле.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.