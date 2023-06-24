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Зеленський звернувся до західних партнерів і росіян у зв'язку з подіями в РФ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 20:35
Володимир Зеленський (Скриншот)
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Президент Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Росії звернувся до західних партнерів і росіян. Він закликав світових лідерів не мовчати, бо їхні дії зараз "можуть бути історичними".

Даємо повний текст звернення президента.

"Сьогодні день, коли точно не має бути тиші. І точно потрібне лідерство.

Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю.

Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати.

22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема.

За одну добу вони втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю.

Зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними. Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного.

Ми всі знаємо рішення!

Перше: світ повинен не боятися. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність.

Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі.

Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території. І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз – час надати всю необхідну для захисту зброю.

Друге: все повинне бути справжнім. Час всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими. І всі ми маємо орієнтуватися виключно на наші спільні безпекові пріоритети.

НАТО – це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже в липні на саміті у Вільнюсі – історичний шанс для справжніх рішень без озирання на Росію. Будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує.

І третє.

Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией.

Что будем делать мы, украинцы?

А мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать, и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.

А что будете делать вы?

Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф.

А зараз перейду на рідну.

Дякую нашим воїнам! Дякую всім, хто зараз бʼє окупантів! Дякую Повітряним силам за захист нашого неба!", – сказав Зеленський.

  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин не приймає рішення самостійно, він має спільників у Кремлі.
Вадим Ребрина
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Володимир ЗеленськийРосія
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