Оккупанты не могут одолеть украинскую армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для обороны. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, никаких стен, которые можно использовать для обороны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что единственный способ это прекратить – это "вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли, продолжать давление на Россию, искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам – привлечь к ответственности за все то, что они делают против Украины, против свободы как таковой".

Как сообщили сегодня в Генштабе ВСУ, Силы обороны проводят наступательные действия в Луганской области и продвинулись в районе Дибровы. Оккупанты не имеют успеха под Белогоровкой и решили попытаться обойти ее с юга.

Вадим Ребрина

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