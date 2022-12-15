UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Оккупанты не могут одолеть нас на поле боя, поэтому уничтожают города и села видео

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 23:24
Володимир Зеленський (Скріншот)
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине

Оккупанты не могут одолеть украинскую армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для обороны. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, никаких стен, которые можно использовать для обороны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что единственный способ это прекратить – это "вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли, продолжать давление на Россию, искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам – привлечь к ответственности за все то, что они делают против Украины, против свободы как таковой".

  • Как сообщили сегодня в Генштабе ВСУ, Силы обороны проводят наступательные действия в Луганской области и продвинулись в районе Дибровы. Оккупанты не имеют успеха под Белогоровкой и решили попытаться обойти ее с юга.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 