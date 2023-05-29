Президент Владимир Зеленский обратился к американскому народу по случаю национального Дня памяти. Он также поблагодарил за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

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"От имени всех украинцев я хотел бы почтить мужество и самопожертвование всех американцев, которые встали на защиту и продолжают защищать свободу. Ваша свобода устояла благодаря тем, кто за нее сражался. Наша свобода устоит благодаря тем, кто за нее сражается", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "свобода основывается на храбрости лучших в своем роде" и готовности молодых мужчин и женщин, которые служат своему народу в армии, сделать свою храбрость основой для будущего своей нации.

Президент указал, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за чрезвычайную поддержку, которая помогает "свести российскую тиранию к тем, кто проиграл в борьбе за свободу".

"Моя особая благодарность в этот День памяти всем американцам: сыновьям и дочерям, родителям и матерям, братьям и сестрам, ставшим воинами. Тем, чья сила превратилась в силу свободы. Пусть наша победа, победа украинских воинов, сделает это свет ярче", – подытожил украинский лидер.

СПРАВКА. День памяти – национальный праздник США, отмечается ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых участвовали США.

29 мая 2023 года Зеленский провел Ставку и сообщил, что во время заседания были получены ответы "по срокам".

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