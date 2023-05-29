Президент Володимир Зеленський звернувся до американського народу з нагоди національного Дня пам'яті. Він також подякував за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.

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"Від імені всіх українців я хотів би вшанувати мужність і самопожертву всіх американців, які стали на захист і продовжують захищати свободу. Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться", – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "свобода ґрунтується на хоробрості найкращих у своєму роді" та на готовності молодих чоловіків і жінок, які служать своєму народові в армії, зробити свою хоробрість основою для майбутнього своєї нації.

Президент вказав, що українці завжди будуть вдячні США та кожному американцю за надзвичайну підтримку, яка допомагає "звести російську тиранію до тих, хто програв у боротьбі за свободу".

"Моя особлива подяка в цей День пам’яті усім американцям: синам і дочкам, батькам і матерям, братам і сестрам, які стали воїнами. Тим, чия сила перетворилася на силу свободи. Нехай наша перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим", – підсумував український лідер.

ДОВІДКА. День пам'яті – національне свято США, відзначається щорічно в останній понеділок травня. Цей день присвячений пам'яті американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.

29 травня 2023 року Зеленський провів Ставку та повідомив, що під час засідання були отримані відповіді "щодо термінів".

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