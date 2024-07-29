Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Волчанске и поздравил воинов ССО с профессиональным днем. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

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В День Сил специальных операций Зеленский посетил Волчанский район Харьковской области.

"Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", – написал он.

Президент поблагодарил бойцов за защиту Гостомеля, Херсонской области и участие в операции в Харьковской области. Он отметил военных государственными наградами.

Карта: Deepstate

После майского наступления на Харьковскую область, в июле россияне начали перебрасывать на Харьковское направление штурмовые резервы. Представитель ОСГВ "Хортица" Волошин рассказывал, что прибытие дополнительного личного состава из разных родов войск фиксируют в районе российского города Муром и под украинским Волчанском.

Аналитик Центра оборонных стратегий Кевлюк рассказывал, что оккупанты попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода, форсировать реку Волчья и пытаться продвинуться по обоим берегам реки Липец.

Больше о ситуации в Харьковской области читайте в большом тексте LIGA.net: Морская пехота и "Ахмат". Зачем россияне перебрасывают свежие силы в Харьковскую область

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