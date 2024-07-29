Зеленский посетил район Волчанска: поздравил бойцов ССО с профессиональным днем – видео
Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Волчанске и поздравил воинов ССО с профессиональным днем. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
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В День Сил специальных операций Зеленский посетил Волчанский район Харьковской области.
"Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", – написал он.
Президент поблагодарил бойцов за защиту Гостомеля, Херсонской области и участие в операции в Харьковской области. Он отметил военных государственными наградами.
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