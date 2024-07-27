В День медицинского работника президент Владимир Зеленский посетил украинских военных, которые проходят лечение.

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"Посетил наших защитников, которые проходят лечение. Общался с ребятами и отметил их государственными наградами", – написал он.

Также Зеленский наградил военных.

Президент утром поблагодарил медицинских специалистов, работающих и на фронте, и в районах вблизи фронта, и в приграничных общинах.

"Повсюду украинская медицинская система остается функциональной, работающей. И это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению жизни других", – подчеркнул он.

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет в центре города.

9 июля СБУ получила доказательства того, что российские кафиры 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101 .

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