У День медичного працівника Зеленський відвідав поранених військових – відео
У День медичного працівника президент Володимир Зеленський відвідав українських військових, які наразі проходять лікування.
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"Відвідав наших захисників, які проходять лікування. Поспілкувався з хлопцями та відзначив їх державними нагородами", – написав він.
Також Зеленський нагородив військових.
Президент зранку подякував медичним фахівцям, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах.
"Всюди українська медична система залишається функціональною, працюючою. І це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших", – наголосив він.
- Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит у центрі міста.
- 9 липня СБУ отримала докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.
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