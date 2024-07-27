У День медичного працівника президент Володимир Зеленський відвідав українських військових, які наразі проходять лікування.

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"Відвідав наших захисників, які проходять лікування. Поспілкувався з хлопцями та відзначив їх державними нагородами", – написав він.

Також Зеленський нагородив військових.

Президент зранку подякував медичним фахівцям, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах.

"Всюди українська медична система залишається функціональною, працюючою. І це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших", – наголосив він.

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит у центрі міста.

9 липня СБУ отримала докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

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