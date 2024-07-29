Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у районі Вовчанська та привітав воїнів ССО із професійним днем. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

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У День Сил спеціальних операцій Зеленський відвідав Вовчанський район Харківської області.

"Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – написав він.

Президент подякував бійцям за захист Гостомеля, Херсонської області та участь в операції у Харківській області. Він відзначив військових державними нагородами.

Мапа: Deepstate

Після травневого наступу на Харківську область, у липні росіяни почали перекидати на Харківський напрямок штурмові резерви. Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин розповідав, що прибуття додаткового особового складу з різних родів військ фіксують в районі російського міста Муром та під українським Вовчанськом.

Аналітик Центру оборонних стратегій Кевлюк розповідав, що окупанти спробують наростити зусилля у центральній частині Вовчанська у напрямку Агрегатного заводу, форсувати річку Вовча та намагатимуться просунутись обома берегами річки Липець.

Більше про ситуацію на Харківщині читайте у великому тексті LIGA.net: Морська піхота та "Ахмат". Навіщо росіяни перекидають свіжі сили на Харківщину.

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