Зеленський відвідав район Вовчанська: привітав бійців ССО із професійним днем – відео
Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у районі Вовчанська та привітав воїнів ССО із професійним днем. Відповідне відео він опублікував у Telegram.
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У День Сил спеціальних операцій Зеленський відвідав Вовчанський район Харківської області.
"Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – написав він.
Президент подякував бійцям за захист Гостомеля, Херсонської області та участь в операції у Харківській області. Він відзначив військових державними нагородами.
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