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Зеленский предлагает странам-партнерам создать механизм конфискации активов РФ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 22:47
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
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Украина предлагает государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию за свои потери. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в новом видеообращении.

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По словам президента, на основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, необходимо арестовать или заморозить, а затем конфисковать и направить в специальный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить компенсацию. Странам-партнерам предлагается стать учредителями такого фонда и участниками специальной международной комиссии, рассматривающей иски физических и юридических лиц.

"Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", – заявил Зеленский.

Он отметил, что несмотря на многочисленные разрушения в Украине, Россия не признает даже того, что она является агрессором, "но ее признание и не нужно".

"Мы предлагаем государствам-партнерам законным способом признать то, что Россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только в контексте этой войны, развязанной Россией. Но и в контексте любых других агрессивных действий будь то России или любого другого потенциального агрессора. Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано", – заявил президент.

  • Сегодня посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что в Евросоюзе идет дискуссия о механизмах изъятия замороженных активов российского Центробанка для использования их на восстановление послевоенной Украины, но не все так просто.

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Оксана Житнюк
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