Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Дому культуры в городе Лозовая Харьковской области – по его словам, оккупанты определили своими "врагами" культуру, образование и человечность.

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Зеленский сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры, в результате чего есть семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

"Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная дурость", – заявил Зеленский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя ракетный удар по Лозовой, напомнила, что в Украине уже привлекают россиян к ответственности за такое нарушение законов и обычаев войны как разрушение гражданской инфраструктуры, это ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Венедиктова отметила, что накануне начался судебный процесс над двумя российскими наводчиками "Града", которые тоже обстреливали Харьковскую область, разрушив жилые дома в пгт Казачья Лопань и учебное заведение в Дергачах. Вчера оба военнослужащих РФ признали свою вину в суде, и на следующей неделе начнутся судебные прения.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что видео попадания ракеты не оставляет никаких сомнений – "изверги целились четко в здание культуры". Он отметил, что Дом культуры в Лозовой был одним из крупнейших в Харьковском регионе. Большой зал рассчитан на 1078 мест. Здание было отреставрировано в 2021 году.

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Оксана Житнюк

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