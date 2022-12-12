Президент Владимир Зеленский выступил перед лидерами стран G7 и призвал их сделать три давно ожидаемых шага для поддержки Украины. Видеообращение обнародовано в Facebook Зеленского.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. Должны сделать давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира. Их три", – сказал Зеленский.

Первый шаг – новая сила.

"Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", – пояснил президент.

Второй шаг – новая прочность.

"Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом – это выиграть во всем", – сказал Зеленский.

Третий шаг – новая дипломатия.

"Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. И сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех наших людей и всех наших территорий", – резюмировал президент.

Читайте также: "Я видел Путина, он боится смерти". Зеленский дал интервью Netflix – 12 главных цитат