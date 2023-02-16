Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали все командующие оперативных направлений. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. Детально заслушали о ситуации по каждому из направлений и перспективам – тоже по каждому из оперативных направлений", – сказал Зеленский.

Также среди рассмотренных вопросов – снабжение оружием, снабжение боеприпасами, подготовка украинских военных, планы и возможности врага и потенциал украинского ответа.

"Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", – сказал президент.

Предыдущее заседание Ставки Зеленский проводил 13 февраля.

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Оксана Житнюк

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