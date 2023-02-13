Президент Владимир Зеленский в понедельник 13 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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"Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донецкой и Луганской областей, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставкам оружия, снарядов и всему, что придает нашим воинам силы и устойчивость", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех бойцов Сил обороны, которые сейчас не дают оккупантам окружить Бахмут, уничтожают их на Угледарском направлении и удерживают другие позиции.

"Давайте помнить: каждый новый полученный Украиной результат – это сокращение времени до победы", – заявил он.

Значительная часть обращения Зеленского была посвящена его переговорам с мировыми лидерами, которые происходили как на прошлой неделе, так и сегодня.

"Наша активность сейчас – очень высокая. Почти каждый день есть новые договоренности. Прошлая неделя была особенно мощной. Делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины", – заявил Зеленский.

В прошлый раз Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего в пятницу, 10 февраля.

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Андрій Водяний

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