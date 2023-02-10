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Зеленский собрал Ставку: на повестке фронт на Донбассе, поставки оружия и "Рамштайн" видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 19:15
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждались самые тяжелые направления на фронте, поставки вооружения от западных партнеров и будущая встреча в формате "Рамштайн". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он назвал "насыщенным" сегодняшнее заседание Ставки. На нем подробно рассматривалась ситуация на передовой, в частности в Донецкой области – Бахмутский и другие самые горячие и сложные направления.

"Рассмотрели на Ставке ситуацию с поставками оружия, общую ситуацию с защитой государства. Уже готовимся к новому Рамштайну – в том числе и об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны открыть для Украины вместе с партнерами", – сказал Зеленский.

  • Генштаб сообщает, что противник ведет наступление в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара — активно применяет тактическую и армейскую авиацию. 
  • 10 февраля россияне устроили новую массированную ракетную атаку по Украине: силы ПВО сбили 61 из 71 ракет.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка
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