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Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки: Ждем хороших новостей по ПВО и ПРО видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 19:39
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация по всей линии фронта. Глава государства анонсировал "хорошие новости" по противовоздушной и противоракетной обороне в течение нескольких недель. Об этом он сказал в видеообращении 5 ноября.

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"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой – по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю. Также очень детально проанализировали все, что касается поставок Силам обороны. Это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи", – сказал Зеленский.

По его словам, отдельно рассматривались вопросы противодействия ракетному и дроновому террору россиян, и уже есть достаточно значительные результаты, но есть еще над чем работать.

"Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", – сказал президент.

Комментируя ситуацию на фронте, он сказал, что наибольшая жестокость россиян по-прежнему сконцентрирована на Донбассе, но постоянные бои продолжаются и на других участках фронта.

Зеленский отметил бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют в Луганской области и вместе с подразделениями Сухопутных войск "очень эффективно минусуют вражескую технику и самих оккупантов".

"Очень тесно работаем с партнерами, чтобы получить для Украины больше танков, больше брони, больше артиллерии", – сказал Зеленский, подчеркнув, что следующие недели с этой точки зрения будут очень важными.

  • В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел 31 октября.
  • После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии, от которых особенно страдают север и восток государства.
Оксана Житнюк
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