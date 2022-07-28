Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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На заседании рассмотрели четыре вопроса.

"Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения – на сейчас – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", – сказал Зеленский.

Неделю назад на заседании ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте.

Вадим Ребрина

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