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Зеленский провел заседание ставки по вопросу обеспечения армии вооружением видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 23:43
Владимир Зеленский (скриншот)
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Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором проанализировали состояние обеспечения военных вооружением. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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На заседании рассмотрели четыре вопроса.

"Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения – на сейчас – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", – сказал Зеленский.

  • Неделю назад на заседании ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка вооружение
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