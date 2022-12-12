Россия не отказалась от ракетных ударов и тактики террора, но украинские защитники и без электричества знают, куда стрелять. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 декабря.

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"Все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора", – заявил президент.

Он отметил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.

"Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, потому что у России все еще есть ракеты.

"На всех уровнях мы должны быть готовы к любым вражским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – призвал президент.

Ракетные удары России наносят значительный ущерб украинской энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут.

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Наталія Медведєва

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