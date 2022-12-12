Россия не отказалась от ракетных ударов и тактики террора, но украинские защитники и без электричества знают, куда стрелять. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 декабря.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора", – заявил президент.
Он отметил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.
"Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов", – сказал Зеленский.
Он призвал украинцев серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, потому что у России все еще есть ракеты.
"На всех уровнях мы должны быть готовы к любым вражским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – призвал президент.
- Ракетные удары России наносят значительный ущерб украинской энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут.
Читайте также: "Я видел Путина, он боится смерти". На Netflix вышло интервью с Зеленским – 12 цитат
Комментарии